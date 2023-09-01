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В сети появился 39-минутный геймплей Starfield

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Игра выходит в свет первого сентября.

В социальных сетях появился 39-минутный геймплей компьютерной игры Starfield. Блогеры опубликовали свои прохождения после того, как в 19 часов вечера по московскому времени 31 августа спало авторское эмбарго на обзоры проекта. Большая часть критиков встретила творение Bethesda восторженными отзывами,однако есть и такие рецензии, которые оценивают в игру в семь баллов и ниже.Популярное игровое издание IGN опубликовало первые 39 минут геймплея, записанного на персональном компьютере в разрешении 4K с максимальными настройками графики.  После этого геймдиректор проекта Тодд Говард поздравил своих коллег с релизом амбициозной версии RPG.

Напомним, что пользователи, оформившие предзаказ на расширенное издание, смогут начать играть в него уже 1 сентября. Остальным придётся подождать до шестого числа.

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Фото и видео: YouTube / IGN

Теги: starfield, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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