PlayStation показала геймплейный трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown

Игра выйдет в свет в начале следующего года.

На YouTube-канале PlayStation появился геймплейный трейлер компьютерной игры Test Drive Unlimited Solar Crown – The Cruiser. В четырех минутах авторы проекта рассказали о том, что действие и сюжет развернутся на территории острова Гонконг, который разработчики воссоздали в масштабе 1:1. В кадре дополнительно виден процесс приобретения транспортного средства в автосалоне, а также иследования водителем игрового мира. Также зрители заметили, что в в салоне выбранной машины можно услышать несколько радиостанций. Официальный релиз гоночной серии запланирован в начале 2024 года на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PS5 и Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation