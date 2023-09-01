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PlayStation показала геймплейный трейлер Test Drive Unlimited Solar Crown

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Игра выйдет в свет в начале следующего года.

На YouTube-канале PlayStation появился геймплейный трейлер компьютерной игры Test Drive Unlimited Solar Crown – The Cruiser. В четырех минутах авторы проекта рассказали о том, что действие  и сюжет развернутся на территории острова Гонконг, который разработчики воссоздали в  масштабе 1:1. В кадре дополнительно виден процесс приобретения транспортного средства в автосалоне, а также иследования водителем  игрового мира. Также зрители заметили, что в в салоне выбранной машины можно услышать несколько радиостанций. Официальный релиз гоночной серии запланирован в начале 2024 года на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PS5 и Xbox Series X|S.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation

Теги: playstation, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура,

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