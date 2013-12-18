Вышел новый трейлер фильма "Марвелы"

Фильм будет показан в мире с 10 ноября.

Компания Marvel Studios выпустила в социальных сетях новый трейлер фильма "Марвелы". В ролике зрители увидели не так много новых кадров. Предположительно, авторы шоу выпустили свежее видео для того, чтобы анонсировать премьеру после недавнего переноса даты выхода "Дюны 2". Известно, что картина выйдет в прокат в США с 10 ноября. В странах СНГ фильм будет называться "Капитан Марвел 2". История расскажет о том, как три супергероини окажутся переплетены одной историей ради того, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы. К ролям Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо в очередной раз вернулись актрисы Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис соответственно. "Марвелы" станут последним фильмом для Marvel в 2023 году. До этого компания выпустила зрителям "Человека-муравья 3" и "Стражи Галактики 3".

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment