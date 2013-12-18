Okko представил трейлер триллера "Чёрное зеркало" с Юрием Колокольниковым

Релиз шоу намечен на 7 сентября.

Российский онлайн-кинотеатр Okko представил в социальных сетях трейлер психологического многосерийного триллера "Чёрное зеркало", премьера которого состоится на стриминговом сервисе уже 7 сентября. Главные роли в проекте исполняют Мария Мацель ("ЮЗЗЗ"), Марьяна Спивак ("Нелюбовь"), Филипп Янковский ("Контейнер") и Юрий Колокольников ("Конец света"). История расскажет о жизни молодой девушки по имени Оля, которая на сеансах у психолога описывает мучительную смерть каждого человека, который ее раздражает. В частности, героиню не устраивает слишком строгая преподавательница в университете, отец, что бросил её давным-давно, равнодушная подруга, мать и вторая половина. неожиданным образом за стенами кабинета психолога близкие Оли люди, чью смерть она представляла, начинают погибать. Постановкой шоу занимался Карен Оганесян ("Игра на выживание"), а шоураннером и сценаристом стала Дарья Грацевич ("Холоп"). В общей сложности "Чёрного зеркала" будет выпущено восемь эпизодов

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Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko