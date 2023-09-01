Capcom показала геймплей за АКИ в Street Fighter 6 и раскрыла дату её релиза

Релиз А.К.И. состоится 27 сентября.

Компания Capcom посвятила свежий геймплейный трейлер, опубликованный в социальных сетях, дополнительной героине А.К.И. (A.K.I.) из компьютерной игры Street Fighter 6, показав удары и комбинации персонажа, а также назвав официальную дату выхода проекта в свет. А.К.И. появится в файтинге 27 сентября. В настоящее время известно, что обладатели Deluxe Edition, Ultimate Edition или Year 1 Character Pass версий получат её бесплатно. Героиня примечательна тем, что имеет болезненное пристрастие к ядам и носит опасную перчатку с когтями, которую она активно использует против оппонентов во время сражений. А.К.И. также является ученицей Фанга из Street Fighter V. До весны 2024 года в игре Street Fighter 6 должны появится ещё два бойца с учётом А.К.И. и Рашида.

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Фото и видео: YouTube / Street Fighter