В свежем тизере 3 сезона "Чаки" кукла-убийца захватывает Белый дом

Премьера шоу запланирована на 4 октября.

В социальных сетях появился свежий тизер-трейлер третьего сезона комедийного хоррор-сериала "Чаки" о похождениях куклы-убийцы Чаки из франшизы "Детские игры". В кадре показано, как американский маньяк проник в Белый дом для того, чтобы устроить беспорядки и захватить власть в резиденции президента. В ролике говорится о том, как сын политика просит своего отца, чтобы тот оказал кукле Овальный кабинет. В результате глава государства берет Чаки с собой на работу. В тизере Чаки убил помощницу президента и планирует совершить новые преступления. По сюжету Джейк Уилер (Закари Артур) вместе с друзьями должны как следует постараться, чтобы помешать злодею реализовать коварные планы.

В предыдущем тизере третьего сезона "Чаки" авторы шоу подтвердили, что в грядущих эпизодах вернется Дженнифер Тилли – она играет Тиффани, бывшую Чаки.

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Фото и видео: YouTube / SYFY