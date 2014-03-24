1С Game Studios анонсировала игру "Война Миров: Сибирь"

У игры еще нет даты выхода в свет.

Компания 1С Game Studios официально анонсировала в социальных сетях экшен "Война Миров: Сибирь", о котором ранее в Интернете появилась информация и кадры. В настоящее время данный проект находится в разработке, а об официальной дате релиза и платформах, на которых компьютерная игра появится, авторы пообещали объявить позднее. Создатели пояснили, что работают над игрой, которая остается "на стыке кино и видеоигры". Действие "Войны Миров: Сибирь" развернётся в альтернативном 1896 году на территории Российской Империи в тот период, когда Земля подверглась массированному вторжению марсиан.

На официальном сайте разработчики описывают свою игру как "приключение с видом от третьего лица". Авторы обешают пользователям внедрить в проект большое количество красивых персонажей и локаций, кинематографичных сцен и увлекательных испытаний, ва также упоминаются PvE и головоломки.

Вышел финальный трейлер адаптации манги "One Piece. Большой куш".

Фото и видео: YouTube / 1C Game Studios