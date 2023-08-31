Вышел финальный трейлер адаптации манги "One Piece. Большой куш"

Премьера шоу состоится 31 августа.

Американская стриминговая компания Netflix выпустила в социальных сетях финальный трейлер сериала "Ван-Пис" (One Piece) в честь скорого релиза проекта. Выпуски шоу начнутся показываться на онлайн-ресурсе с 31 августа. Ранее создатели демонстрировали зрителям показывал другой трейлер с голосами из аниме-сериала "Ван-Пис", а также публиковал музыкальную композицию из грядущей адаптации. Сюжет будет аналогичен истории, рассказанной в манге и аниме. Он будет крутиться вокруг приключений "Пиратов Соломенной Шляпы", ищущих легендарные сокровища. В актерском составе заявлены Иньяки Годой (Манки Д. Луффи), Макэню (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Таз Скайлер (Санджи) и Джейкоб Ромеро Гибсон (Усоппа).

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Фото и видео: YouTube / Netflix