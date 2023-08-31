Riot Games показала стильный синематик вампирши Брайер из League of Legends

Новая героиня появится в проекте.

Компания Riot Games показала в социальных сетях стильный синематик вампирши Брайер из компьютерной игры League of Legends. Вскоре персонаж появится в проекте. В рамках презентации героини создатели разместили в интернете кинематографический ролик. В нём Брайер сбегает из своего заточения, после чего впадает ярость и "нарезает на салат" всех своих противников. Ранее основной арт с героиней и анимация утекли в сеть. Дополнительно разработчики опубликовали умения героини. На текущий момент известно что она сможет накладывать на врагов кровотечение, совершать прыжки на цель, ломать свои оковы и драться двумя руками с врагами.

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Фото и видео: YouTube / League of Legends RU