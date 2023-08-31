Вышел первый трейлер сиквела "Гардемаринов" с Михаилом Боярским

Премьера "Мира" намечена на 5 октября, а "Войны" - на 16 ноября.

Российская компания "НМГ Кинопрокат" опубликовала на собственном YouTube-канале первый трейлер к двум фильмам "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война". В кадре показано возвращение к проекту франшизы Михаила Боярского, который недавно публично объявил о завершении своей театральной карьеры. Дополнительно в ролике заметны Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Кристина Орбакайте. Помимо них, в актерский состав вошли Федор Добронравов, Роман Мадянов, Всеволод Шиловский, Анастасия Макеева, Александр Панкратов-Черный и другие.

Известно, что сюжет будет разворачиваться после оригинальных событий из советских картин. В картинах авторы расскажут о сражении на Кинбурнской косе в 1787 году во времена русско-турецкой войны. Действия картины развернутся на территории Крыма. режиссером выступила создательница оригинального фильма Светлана Дружинина. В 2021 году она говорила о том, что фильм "Гардемарины 1787. Война" окажется последним в серии. Первый фильм "Гардемарины, вперед!" появился на экранах в 1988 году. Премьера "Мира" намечена на 5 октября, а "Войны" - на 16 ноября.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат