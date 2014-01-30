START показал полноценный трейлер "Крутой перемены" с Никитой Ефремовым

Сериал будет входить в России с первого сентября.

Российский стриминговый кинотеатр START поделился в социальных сетях полноценным трейлером сериала "Крутая перемена", в котором главную роль исполняет Никита Ефремов ("Нулевой пациент", "Тетрис"). Постановкой проекта занимался режиссёрКарен Оганесян, а премьера первых двух эпизодов состоится на платформе START 1 сентября. Далее выпуски будут выходить на онлайн-сервисе по вторникам до 10 октября.

Сюжет рассказывает историю бывшего учителя, который после неудачного вложения денежных средств в бизнес возвращается из Москвы на малую родину. Он хочет исправить свое финансовое положение продажей фамильного дома, в котором, по слухам, бывал поэт Александр Пушкин. Для продажи герою требуется получить согласие отца, который отбывает срок в тюрьме и винит за свою участь сына. В результате Андрей решает пойти на хитрость и устраивается преподавателем литературы в вечернюю школу при колонии, в которой находится отец. Параллельно с этим мужчина приступает к работе в обычной школе, в которой ему придётся искать общий язык с подростками. В актерском составе также заявлены Ольга Медынич ("Вампиры средней полосы"), Евгения Дмитриева ("Король и Шут"), Игорь Черневич ("Территория"), Сергей Степин ("Батя"), Анастасия Тодореску ("Кошка") и другие.

Вышел трейлер мистической истории "Сны Алисы" со Шведовым и Ребенок.

Фото и видео: YouTube / START