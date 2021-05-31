«Сны Алисы» появятся на платформе Premier в 2023 году.

Вышел трейлер мистической истории "Сны Алисы" со Шведовым и Ребенок. История рассказывает о жизни подростка, у которой сложились трудные отношения с мамой и одноклассниками. По ночам девушка видит сны о будущем, а днем - мечтает сбежать из города, в котором находится. Режиссером проекта заявлен Андрей Джунковский ("Лучше, чем люди"). Премьера сериала состоялась на фестивале "Пилот", на котором исполнительница одной из главных ролей, 21-летняя Василина Юсковец получила награду в номинации "Лучшая актриса".

Существует поверье, что несколько веков назад обвиненных в колдовстве отправляли в далекий город на север России. Все, кто пытался разыскать это место, бесследно исчезали. Наши дни. Маленький северный городок с секретным военным объектом неподалеку. Здесь есть обычные школа, больница и магазин, но любой приезжий почувствует что-то странное. описание ленты

,Роль самой Алисы сыграла 31-летняя Алина Гвасалия, которая ранее была задействована в таких проектах как "The Телки", "Дылды", "Анатомия убийства". Также в съемках сериала приняли участие Екатерина Вилкова ("Стиляги"), Полина Гухман ("Мерзлая земля"), Алексей Розин ("Территория"), Александра Ребенок ("Швабра"), Дарья Екамасова ("Хрустальный") и Денис Шведов ("Мажор", "Бывшие").

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Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER