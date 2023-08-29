Premier представил тизер комедии "Пять копеек"

Премьера в России состоится в 2023 году.

Стриминговый сервис Premier представил в социальных сетях тизер комедии "Пять копеек". Премьера российского сериала состоится на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон". Известно, что сам фильм будет доступен для пользователей онлайн-ресурса уже в текущем году. В актерском составе ленты заявлены Роман Курцын, Кузьма Сапрыкин, Соня Присс, Никита Волков, Алина Алексеева и Максим Бит. Сюжет будет рассказывать историю о том, как 19 апреля 1970 года с конвейера АвтоВАЗа сошли тысячи автомобилей "Жигули", но только в одной из первых пяти машин спрятано золото. Команда искателей отправляется на поиски все пяти машин, которые оказываются разбросаны по нескольким городам.

В Steam появится игра о строительстве железных дорог Station to Station.

Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER