Игра выйдет в свет с 3 октября.

В Steam появится игра о строительстве железных дорог Station to Station. Данный проект представило издательство Prismatika совместно с разработчиками из нидерландской студии Galaxy Grove. Авторы хотят, чтобы пользователи на месте сухой пустыни и диких гор формировали живописный мир, прокладывали железные дороги и создавали между ними платформы. Для начала игрокам будут доступны только несколько построек, которые можно будет размещать в сельской местности. Однако затем, по мере разрастания железнодорожной сети, у них появится опция по расширению территории. Создатели Station to Station уверяют в том, что игра отличается спокойной и беззаботной атмосферой, красочной воксельной графикой. Процесс геймплея она продемонстрировали в опубликованном в социальных сетях трейлере.

В Сети появился трейлер российской версии "Постучись в мою дверь".

Фото и видео: YouTube / PRISMATIKA