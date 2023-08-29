В Сети появился трейлер российской версии "Постучись в мою дверь"

Проект ожидается к концу текущего года.

Фанаты турецкого сериала-бестселлера "Постучись в мою дверь" уже несколько месяцев ожидают новостей об отечественном проекте, который сейчас находится в процессе съемок. В рамках презентации нового сезона в стриминговом кинотеатре Okko журналисты издания Super смогли заснять трейлер российской адаптации телевизионного хита. Однако точной даты выхода шоу в свет создатели не называют. Ориентировочно сериал можно ждать в конце 2023 года. Роль Эды сыграет Лиана Гриба, а Серкана — Никита Волков. История останется оригинальной, однако главным героям изменят имена на Сашу и Сергея.

Netflix представил трейлер сериала One Piece с голосами из аниме.

Фото и видео: Super.ru