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В Сети появился трейлер российской версии "Постучись в мою дверь"

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Проект ожидается к концу текущего года.

Фанаты турецкого сериала-бестселлера "Постучись в мою дверь" уже несколько месяцев ожидают новостей об отечественном проекте, который сейчас находится в процессе съемок. В рамках презентации нового сезона в стриминговом кинотеатре Okko журналисты издания Super смогли заснять трейлер российской адаптации телевизионного хита. Однако точной даты выхода шоу в свет создатели не называют. Ориентировочно сериал можно ждать в конце 2023 года. Роль Эды сыграет Лиана Гриба, а Серкана — Никита Волков.  История останется оригинальной, однако главным героям изменят имена на Сашу и Сергея. 

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Фото и видео: Super.ru

Теги: постучись в мою дверь, сериал, трейлер, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Культура, Кино,

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