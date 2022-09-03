Netflix представил трейлер сериала One Piece с голосами из аниме

Мировая премьера состоится 31 августа

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер сериала One Piece, который является экранизацией известного аниме.

Ролик отличается тем, что в нем героев озвучили актеры, которые работали над оригинальным аниме-сериалом. Таким образом, в день выхода проекта все фанаты One Piece смогут посмотреть серии в уже знакомой озвучке.

Сериал расскажет о приключениях команды "Пиратов соломенной шляпы", которая исследует Гранд Лайн в поисках легендарного пиратского сокровища. Его поиск поможет главному герою Манки Д. Луффи стать Королем Пиратов.

Мировая премьера состоится 31 августа. Всего выйдет 10 эпизодов.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедийного хоррора "Город зомби".

Видео: YouTube / Netflix Japan