Вышел трейлер комедийного хоррора "Город зомби"

Студия Trimuse Entertainment Inc. представила трейлер комедийного хоррора "Город зомби", снятого по мотивам одноименной повести Р. Л. Стайна. Режиссером проекта выступил Питер Лепениотис.
Сюжет расскажет историю двух подростков, которые столкнулись с необычным явлением. Во время киносеанса, на который они пошли, с первых кадров активизируется древнее проклятье, в результате которого все жители превращаются в зомби. Героям предстоит найти способ остановить этот ужас.
В фильме снялись Дэн Эйкройд, Мади Монро, Марлон Казади и другие. Мировая премьера состоится 1 сентября.
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Видео: YouTube / Rapid Trailer
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