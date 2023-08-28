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Вышел трейлер комедийного хоррора "Город зомби"

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Мировая премьера состоится 1 сентября.

Студия Trimuse Entertainment Inc. представила трейлер комедийного хоррора "Город зомби", снятого по мотивам одноименной повести Р. Л. Стайна. Режиссером проекта выступил Питер Лепениотис.

Сюжет расскажет историю двух подростков, которые столкнулись с необычным явлением. Во время киносеанса, на который они пошли, с первых кадров активизируется древнее проклятье, в результате которого все жители превращаются в зомби. Героям предстоит найти способ остановить этот ужас.

В фильме снялись Дэн Эйкройд, Мади Монро, Марлон Казади и другие. Мировая премьера состоится 1 сентября.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Мятежная Луна" Зака Снайдера.

Видео: YouTube / Rapid Trailer

Теги: город зомби, комедия, трейлер, хоррор
Категории: Лента новостей, Культура,

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