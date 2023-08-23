Netflix представил трейлер фильма "Мятежная Луна" Зака Снайдера

Первая часть фильма выйдет 22 декабря 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер космического эпоса "Мятежная Луна". Режиссером проекта выступил Зак Снайдер.

Сюжет фильма разворачивается вокруг мирной колонии на краю Галактики, которой начинает угрожать армия тирана Балисария. Жители посылают девушку с загадочным прошлым за помощью на другие планеты, чтобы спасти свои жизни.

В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Клеопатра Коулмен, Рэй Фишер, Энтони Хопкинс и другие. Первая часть фильма выйдет 22 декабря 2023 года. Она получила название "Дитя огня". Вторая часть под наванием "Дарующий шрамы" выйдет 19 апреля 2024 года.

Ранее Netflix выпустил видео о сюжете и персонажах в сериале "Ван-Пис".

Видео: YouTube / Netflix