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Netflix выпустил видео о сюжете и персонажах в сериале "Ван-Пис"

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Выпуски шоу начнут выходить на онлайн-сервисе с 31 августа.

Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала в социальных сетях новое видео, посвящённое работе над сериалом "Ван-Пис" (One Piece). Адаптация одноимённых аниме и манги должна выйти в свет с 31 августа. Ранее автор проекта Эйитиро Ода публично говорил о том, что шоу не может быть выпущено без его полного одобрения.  Свежий ролик создатели посвятили истории и персонажам. Они пояснили, что приложили все усилия для того, чтобы сериал с живыми актёрами стал достойной адаптацией оригинальной версии. В истории команда из "Пиратов Соломенной Шляпы" пытается отыскать легендарные сокровища.

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Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, аниме, ван-пис, манга, сериал, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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