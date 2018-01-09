Netflix выпустил видео о сюжете и персонажах в сериале "Ван-Пис"

Выпуски шоу начнут выходить на онлайн-сервисе с 31 августа.

Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала в социальных сетях новое видео, посвящённое работе над сериалом "Ван-Пис" (One Piece). Адаптация одноимённых аниме и манги должна выйти в свет с 31 августа. Ранее автор проекта Эйитиро Ода публично говорил о том, что шоу не может быть выпущено без его полного одобрения. Свежий ролик создатели посвятили истории и персонажам. Они пояснили, что приложили все усилия для того, чтобы сериал с живыми актёрами стал достойной адаптацией оригинальной версии. В истории команда из "Пиратов Соломенной Шляпы" пытается отыскать легендарные сокровища.

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Фото и видео: YouTube / Netflix