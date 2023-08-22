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Kalypso Media и Realmforge представили первый геймплейный трейлер Dungeons 4

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Игра выйдет в свет в начале ноября.

Издательство Kalypso Media и студия разработки Realmforge официально объявили дату выхода стратегии Dungeons. Известно, что компьютерная игра выйдет в свет с 4 — 9 ноября на персональных компьютерах, а также консолях PlayStation 5 и Xbox Series. Со дня релиза проект будет доступен также в подписке Game Pass. Дополнительно создатели разместили в социальных сетях трейлер игрового процесса. Попробовать игру пользователи смогут на мероприятии gamescom 2023. Торжественная церемония открытия выставки состоится 22 августа, но основная часть запланирована с 23 по 27 августа.

Напомним, что игра сохранит дух предшественницы, но расширит и улучшит контент. Авторы говорят о том, что свежая часть Dungeons в четыре раза увеличит способности по строительству подземелий, а также включит в себя возможность подготовки огромных армий для вторжения к противнику. Сюжет будет основан на захвате Верхнего Мира, который начал расширять свои границы. Авторы предусмотрели кооперативный режим для двух игроков.

Вышел трейлер нового сезона "Американских историй ужасов".

Фото и видео: YouTube / Kalypso Media

Теги: kalypso media, геймплей, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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