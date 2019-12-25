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Netflix вырезал обложку журнала с моделями из "Назад в будущее 2"
Сегодня, 9:21
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nastya960

Netflix вырезал обложку журнала с моделями из "Назад в будущее 2"

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После недовольства зрителей фильм перезалили без цензуры.

Любители трилогии "Назад в будущее" возмутились тому, что Netflix вырезал сцену из второй части. Вырезанным оказался эпизод, где Марти Макфлай смотрит на обложку журнала с полуголыми моделями. Сервис хотел сделать фильм доступным для семейного просмотра. Об этом сообщило РИА Новости.

Сценарист Боб Гейл предположил, что кинокомпания каким-то образом предоставила Netflix исправленную версию фильма. Когда ему сказали о такой ошибке на сервисе, он связался с Universal и попросил вернуть вырезанную сцену.

Через некоторое время фильм перезагрузили, сейчас снова представлена оригинальная версия без цензуры.

В сети появился документальный фильм про историка Соколова и убитую им аспирантку.

Фото: кадр из фильма "Назад в будущее-2"

Теги: netflix, назад в будущее
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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