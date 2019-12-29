Экс-супруга Вайнштейна начала встречаться со звездой "Пианиста"

Чапмен и Броуди стали общаться после того, как встретились на показе Хелены Кристенсен.

Бывшая жена продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чапмен начала встречаться с актером Эдрианом Броуди, известным по ролям в фильмах "Пианист" и "Пиджак". Об этом пишет Mirror.

43-летняя Чапмен и 46-летний Броуди познакомились на показе Хелены Кристенсен. Он состоялся в Пуэрто-Рико в апреле 2019 года.

Джорджина Чапмен подала на развод с Вайнштейном в 2017 году после многочисленных обвинений в его адрес. Десятки актрис, в числе которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. Чапмен и Вайнштейн поженились в 2007 году, в браке родились двое детей.

В феврале 2020 года продюсера признали виновным в изнасиловании и склонении к сексу. Приговор огласят в середине марта.

Фото: Instagram / georginachapmanmarchesa