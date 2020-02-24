Присяжные признали кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Он оказался виновным по двум из пяти пунктам обвинения.

В Нью-Йорке суд присяжных вынес вердикт по делу о домогательствах к женщинам кинопродюсера Харви Вайнштейна. Он признан виновным по двум из пяти пунктам обвинения – в преступных действиях сексуального характера и изнасиловании. При этом обвинений в хищническом сексуальном насилии ему удалось избежать, вина не доказана. В данном случае кинопродюсеру грозило пожизненное заключение.

Наказание по двум имеющимся пунктам обвинения включает в себя тюремное заключение на срок от 4 до 25 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в декабре Харви Вайнштейн предварительно договорился о сделке с обвинением. Известно, что голливудский продюсер намерен 25 миллионов долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах. Отметим, что ранее суд в Нью-Йорке увеличил сумму залога за Вайнштейна с 1 до 5 миллионов долларов.

Видео: Youtube / CNN