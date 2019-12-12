Харви Вайнштейн заплатит 25 миллионов долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах

Предполагается, что сумма будет выплачена страховыми компаниями.

В четверг, 12 декабря, Харви Вайнштейн предварительно договорился о сделке с обвинением. Об этом сообщает The New York Times.

Изветсно, что голливудский продюсер намерен 25 миллионов долларов женщинам, обвинившим его в домогательствах. Отметим, что ранее суд в Нью-Йорке увеличил сумму залога за Вайнштейна с 1 до 5 миллионов долларов.

Отмечается, что по условиям договора продюсер не обязан признавать свою вину. Кроме того, 30 актрис получат компенсацию не из личных средств. Сумма будет выплачена страховыми компаниями.

Напоним, что из-за скандала Вайнштейна уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. По неподтвержденной информации, продюсер предлагает потерпевшим, кредиторам и бывшим членам руководства компании около 30 млн долларов. Еще 14 млн долларов могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в счет судебных издержек в деле о банкротстве.

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