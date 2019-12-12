Киностудия Warner Bros. назвала дату выхода новой "Матрицы"

Киностудия Warner Bros. Объявила дату выхода на экран четвёртой части фантастической киносаги "Матрица" (The Matrix). Фильм покажут 21 мая 2021 года. Об этом кинокомпания сообщила в своем официальном Twitter.
Создатели киноленты также опубликовали список актёров. В фильме снимутся Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт-Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Тоби Онвумере. Однако, это ещё далеко не полный состав.
Первая часть фильма вышла ещё в 1999 году и получила четыре премии "Оскар".
Ранее стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4".
Видео: Youtube/ Трейлеры к фильмам
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