Названа дата начала съемок "Матрицы 4"

Киану Ривз и Керри-Энн Мосс вновь исполнят роли Нео и Тринити.

Киностудия Warner Brothers Pictures начнет съемки четвертой части фильма "Матрица" 10 февраля 2020 года. Об этом сообщает сайт discussingfilm.net.

Известно, что к своим ролям вернуться Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а режиссерское кресло займет Лана Вачовски. Помимо автора оригинальной трилогии в написании сценария также принимали участие Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Подробности проекта пока неизвестны.

Первая часть "Матрицы" с Киану Ривзом вышла в 1999 году. При бюджете в 60 млн долларов фильм собрал в прокате почти 500 млн, взял четыре премии "Оскар" и вошел в список лучших фильмов в истории. Затем вышли два сиквела — "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция". Всего фильмы собрали в прокате более 1,6 млрд долларов.

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