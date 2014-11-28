Актер вспомнил об отношении к себе со стороны Андрея Харитонова на съемках.

Российский актер Алексей Панин рассказал о домогательствах легенды советского кино. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону гость вспомнил о действиях со стороны Андрея Харитонова. Выпуск размещен на YouTube-канале.

В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов. Алексей Панин, актер РФ

Панин напомнил интервьюеру о том, что в тот момент только начинал свою профессиональную карьеру. Артист уточнил, что звезда таких фильмов как "Овод" и "Человек-невидимка" начал проявлять к нему знаки внимания, которые из-за своей молодости актер не понимал. Артист заметил, что Харитонов не позволил себе ничего сделать, так как увидел перед собой "18-летнего дебила". При этом россиянин охарактеризовал Харитонова как интеллигента, который не предпринимал попыток его обидеть или ранить.

Панин поддержал Дзюбу на фоне скандала с интимным видео.

Фото и видео: YouTube / В гостях у Гордона