Алексей Панин признался, что совершенно не скучает по России

Актер отметил, что скучал по съемочной площадке и жизни, которая была у него раньше.

Актер Алексей Панин, уехавший в Испанию, признался, что совершенно не скучает по России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Панин опубликовал видео, на котором он работает в роли режиссера фильма "Я вернулся". Съемки проходят в Испании. Актер добавил подпись к ролику, в которой сообщил, что скучал по съемочной площадке и жизни, которая была у него раньше. При этом Панин отметил, что не скучает по России

Ранее Михалков обвинил Пугачеву в ненависти к России.

Видео: Telegram / Alexey Panin