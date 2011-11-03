Алексей Панин признался, что совершенно не скучает по России

Актер Алексей Панин, уехавший в Испанию, признался, что совершенно не скучает по России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Панин опубликовал видео, на котором он работает в роли режиссера фильма "Я вернулся". Съемки проходят в Испании. Актер добавил подпись к ролику, в которой сообщил, что скучал по съемочной площадке и жизни, которая была у него раньше. При этом Панин отметил, что не скучает по России
Ранее Михалков обвинил Пугачеву в ненависти к России.
Видео: Telegram / Alexey Panin
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