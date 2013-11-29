Михалков обвинил Пугачеву в ненависти к России

Режиссер отметил, что многие звезды эстрады презирают свой народ.

Режиссер Никита Михалков обвинил певицу Аллу Пугачеву в ненависти к России. Об этом он заявил в эфире своей программы "Бесогон".

Михалков отметил, что на "Голубых огоньках", которые устраивали каждый год, россиянам давали неправильные представления о кумирах. Режиссер подчеркнул, что к ним относится и сама Пугачева. По его словам, после выступления Юрия Гагарина в 1962 году не было случаев, когда кто-то искренне желал добра своей стране.

Постепенно "Голубые огоньки" стали занимать одни и те же люди, которые, как оказалось, не любят своей страны, не принимают ее, презирают свой народ. Никита Михалков, режиссер

Ранее SHAMAN выпустил новую песню "Вороны мои".

Фото: YouTube / БесогонTV