Арестович заявил о готовности стать преемником Зеленского

Украинский чиновник готов" подменить" президента Украины.

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил о готовности стать преемником Владимира Зеленского в том случае, если действующий лидер страны не захочет выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Соответствующее заявление чиновник сделал во время интервью с журналистом Дмитрием Гордоном (СМИ-иноагент, внесен в реестр террористов и экстремистов на территории России). Ведущий задал эксперту вопрос о его планах по участию в президентской гонке.

Я буду подаваться в президенты Украины. Я хочу посмотреть, как это будет. Алексей Арестович, советник президента Украины

Арестович обругал Amnesty International (НКО-иноагент) за доклад о преступлениях ВСУ.

Фото и видео: YouTube / В гостях у Гордона (СМИ-иноагент)