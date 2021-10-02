Арестович обругал Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ

По его словам, у украинцев есть право делать все, что понадобится.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обругал организацию Amnesty International за доклад о преступлениях ВСУ. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

В своем докладе сотрудники Amnesty International заявили о том, что украинские войска размещают военную технику, оружие и личный состав в школах и больницах. По словам Арестовича, у украинцев есть право делать все, что понадобится. Он объяснил свои слова тем, что сейчас идет "борьба за выживание нации".

Вы свои оценки можете свернуть в трубочку и отправить по назначению. Вы вообще на нас молиться должны. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Ранее Арестович заявил, что окружение ВС РФ сорвалось из-за неправильных действий ВСУ

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов