Арестович: окружение ВС РФ сорвалось из-за неправильных действий ВСУ

По его словам, украинские войска сделали "кое-что неправильно" в районе Высокополья.

Окружение Вооруженных сил России к северу от Херсона сорвалось из-за неправильных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

По его словам, украинские войска сделали "кое-что неправильно" в районе Высокополья. Арестович не уточнил, что именно сделали не так ВСУ.

Также советник главы офиса президента Украины отметил, что российские войска нанесли серию артиллерийских ударов по позициям украинских войск.

Ранее Резников заявил, что Украина получила от Германии первые три ЗРК "Гепард" и боеприпасы к ним.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов