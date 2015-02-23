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Резников: Украина получила от Германии первые три ЗРК "Гепард" и боеприпасы к ним

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Всего Киев ожидает доставку 15 таких машин.

Киев получил от Германии первые три зенитно-ракетных комплекса "Гепард" и боеприпасы к ним. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала "Рада".

Он уточнил, что всего украинская сторона получила несколько десятков тысяч патронов к "Гепардам", которые поступили в распоряжение ВСУ. В будущем Киев ожидает от Берлина поставок еще 12 зенитно-ракетных комплексов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300.

Видео: YouTube / Факти ICTV

Теги: алексей резников, германия, минобороны украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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