Минобороны РФ: российские военные уничтожили украинский радиолокатор наведения С-300

Также российская авиация поразила шесть командно-наблюдательных пунктов.

Вооруженные силы России уничтожили украинский радиолокатор наведения ЗРК С-300. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Радиолокатор был обнаружен в районе населенного пункта Некременное (ДНР). Его уничтожили вместе с четыремя складами ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки, Степного и Артемовска (ДНР).

Также Конашенков добавил, что за сутки российская авиация поразила шесть командно-наблюдательных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили базу с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области.

Видео: Минобороны России