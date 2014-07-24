Минобороны РФ: российские военные уничтожили базу с боеприпасами к HIMARS в Хмельницкой области

Вооруженные силы России уничтожили базу с боеприпасами к РСЗО HIMARS в Хмельницкой области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
База с боеприпасами, поставленными США, была обнаружена в районе населенного пункта Богдановцы. Ее уничтожили высокоточным оружием большой дальности морского базирования. Также были уничтожены снаряды к гаубицам M777.
Конашенков добавил, что в акватории Днепровского лимана была вскрыта попытка выдвижения с катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. Два катера ВМС Украины в результате огневого поражения были уничтожены.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
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