Минобороны показало старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк

Этот старт стал десятым в истории данного семейства ракет.

Минобороны показало видео старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк. Кадры опубликовала пресс-служба военного ведомства.

Этот старт стал десятым в истории данного семейства ракет. После старта ракета-носитель была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса. О пуске "Ангары-А5" с космическими аппаратами Минобороны сообщало рано утром 19 июня.

Ранее мы сообщали, что "Роскосмос" хочет отправить нейросеть GigaChat на МКС.

Видео: Минобороны России