  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:33
116
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало старт ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк

0 0

Этот старт стал десятым в истории данного семейства ракет.

Минобороны показало видео старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк. Кадры опубликовала пресс-служба военного ведомства.

Этот старт стал десятым в истории данного семейства ракет. После старта ракета-носитель была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса. О пуске "Ангары-А5" с космическими аппаратами Минобороны сообщало рано утром 19 июня.

Ранее мы сообщали, что "Роскосмос" хочет отправить нейросеть GigaChat на МКС.

Видео: Минобороны России

Теги: ангара-а5, минобороны россии, плесецк, старт ракеты
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии