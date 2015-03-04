Глава государства отметил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о ситуации на линии фронта. Об этом он рассказал в рамках выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Глава государства отметил, что уходящий год стал важным этапом в решении задач спецоперации. По его словам, войска ВС РФ освободили свыше трехсот населенных пунктов. Президент также заявил, что российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта.

Наши войска уверенно продвигаются вперёд и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части и соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах, оснащенные современной иностранной техникой и вооружением. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России