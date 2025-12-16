Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главе государства представили подробный доклад о социально-экономическом развитии региона. Коков начал представления доклада с динамики в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарии. Он подчеркнул, что в рамках реализации программы модернизации первичного звена построили восемь новых амбулаторий. Кроме того, десять объектов были открыты после капитального ремонта.
Также глава Кабардино-Балкарии заявил, что власти делают акцент на профилактике. В регионе охвачено диспансеризацией и медосмотрами свыше 340 тысяч взрослого населения. показатель удовлетворенности граждан оказанием медицинской помощи составляет 64,5%.
