Путин встретился с секретарем генсовета "Единой России"

Главе государства рассказали о мерах поддержки участников спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин встретился с секретарем генсовета партии "Единая Россия" Владимиром Якушевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Якушев рассказал о мерах поддержки участников спецоперации. По его словам законодательные инициативы в этом направлении принимают почти единогласно. Секретарь генсовета парии отметил, что военнослужащим продолжают доставлять необходимую помощь.

Также Якушев заявил, что по итогам единого дня голосования в 2025-м мандаты получили 890 участников. Путин ответил, что те люди, которые участвовали в боевых действиях, будут держать в органах власти вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле.

Видео: официальный сайт президента России