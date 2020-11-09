Панин поддержал Дзюбу на фоне скандала с интимным видео

Актер заявил, что все занимаются сексом и мастурбацией, получают удовольствие.

Российский актер Алексей Панин раскритиковал российскую прессу за раздутый скандал с интимным видео футболиста "Зенита" Артема Дзюбы. На своей странице в Instagram он заявил, что все занимаются сексом и мастурбацией, получают удовольствие.

По словам Панина, практически каждый мужчина отправляет женщинам свои интимные фото и видео. То же самое делают женщины. "Насколько же российская пресса превратилась в дно, это за гранью добра и зла, на полном серьезе обсуждают такие вещи", - возмутился Панин.

Ранее в интернете появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артем Дзюба занимается самоудовлетворением. Примечательно, что в этот момент на фоне шел новостной выпуск телеканала "Матч ТВ" с Марией Орзул. После случившегося футболист закрыл свой аккаунт в Instagram. Позже сложившуюся ситуацию прокомментировал сам Дзюба и главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Видео: Instagram / actor_ap