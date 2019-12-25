Семак прокомментировал ситуацию с Дзюбой

"Зенит" набрал 30 очков в недавно завершившемся матче с "Краснодаром".

После матча с "Краснодаром" тренер "Зенита" Сергей Семак высказал мнение по поводу слитого в сеть видео Артема Дзюбы. Семак уверен, что личная жизнь нападающего не имеет отношения к матчам команды. Об этом сообщил "МатчТВ".

Напомним, что, несмотря на нереализованное пенальти в первом тайме, футболист смог забить гол на 79 минуте. Семак отметил, что копаться в личной жизни Дзюбы не собирается. В сегодняшнем матче повязку капитана отдали защитнику Деяну Ловрену.

У нас так бывает, в зависимости от игры даем повязку разным игрокам прокомментировал тренер.

Семак также высказал мнение по поводу скандирования фанатов на матче.

Ошибки совершают все. Для меня футболисты как дети. Никакой родитель не отвернется от своего сына несмотря ни на что практически. Со своей стороны делаю все, что могу. Что касается отношения "Виража" к Артему, то единственное, что он может сделать, — это завоевывать доверие "Виража" своей игрой и самоотдачей на футбольном поле. Он должен выполнять свою работу на сто процентов. Что будет дальше — мы не знаем. ​ сообщил специалист.

До этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Дзюба пропустит ближайшие матчи команды из-за скандального видео.

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1.

Фото: fc-zenit.ru