"Зенит" обыграл "Краснодар" со счетом 3:1

В матче отличились Кузяев, Дзюба, Сутормин.

В воскресенье, 8 ноября, на "Газпром Арене" завершился матч 14 тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Гости проиграли со счетом 1:3.

Счет открыл Маркус Берг на 17-ой минуте матча. На 64 минуте отличился Далер Кузяев, на 79 минуте – Артем Дзюба, на третьей дополнительной минуте третий гол в ворота "Краснодара" забил Алексей Сутормин.

Следующий матч зенитовцы проведут 21 ноября. В 15-м туре Тинькофф РПЛ сине-бело-голубые отправятся на выезд в Грозный, где встретятся с "Ахматом".

Ранее мы писали, что главный тренер "Зенита" высказал свою позицию перед воскресным матчем российского первенства.

Фото: Piter.TV