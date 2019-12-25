Семак: Мы играем в одном графике с "Краснодаром"

Главный тренер "Зенита" высказал свою позицию перед воскресным матчем российского первенства.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сравнил готовность петербургской команды и "Краснодара" перед очным матчем российского первенства, который состоится 8 ноября на "Газпром Арене".

Семак отметил, что из-за пандемии коронавируса, плотного графика игр и травм команды не могут использовать своих сильных игроков, как "Зенит" так и "Краснодар". Он отметил, что "быки" никогда не отходили от своей игры, это команда, которая любит играть в футбол и контролировать мяч.

Плотный график игр не сильно осложняет ситуацию, считает тренер "Зенита". Семак заявил, что три дня – это достаточный срок для того, чтобы восстановиться.

Через два на третий сложнее, через три на четвертый, в принципе, нормально. И мы в таком же графике играем. Каждый год происходит примерно то же самое — есть домашние матчи, есть выездные, есть график, в котором приходится играть. Ничего не меняется из года в год – отметил Семак.

Ранее в сети появилась информация о возможном переходе Халка в клуб "Зенит". Китайское издание Soho Sport сообщило, что бразилец собирается покинуть "Шанхай СИПГ".

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"