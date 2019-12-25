Халк хочет вернуться в "Зенит"

Футболист хочет сменить команду и думает над возвращением в "Зенит".

В четверг, 5 ноября, в сети появилась информация о возможном переходе Халка в клуб "Зенит". Китайское издание Soho Sport сообщило, что бразилец собирается покинуть "Шанхай СИПГ".

Агенты футболиста уже связались с руководством сине-бело-голубых. Напомним, что ранее Халк не отрицал желания вернуться в "Порту" или "Зенит". Эти два клуба, как говорил сам нападающий, стали для него родными, а в Петербурге он чувствовал себя как дома. Помимо этого переговоры ведутся с "Галатасараем" и "Сан-Паулу".

Напомним, Халк перешел в петербургскую команду в 2012 году, стоимость трансфера составила 40 миллионов евро. В составе "Зенита" футболист провел 148 матчей и забил 77 голов.

Ранее мы писали, что на матче "Зенита" против "Лацио" задержали несколько болельщиков.

Фото: instagram.com/hulkparaiba/