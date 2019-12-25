На матче "Зенита" против "Лацио" задержали несколько болельщиков

Серьезных нарушений порядка не было.

За порядком на матче "Зенита" против "Лацио" на "Газпром Арене" следили более 600 сотрудников Росгвардии. Во время игры было задержано несколько граждан, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

На матч между петербургским клубом и командой из Рима пришло более 17 тысяч зрителей. Игра Лиги Чемпионов УЕФА завершилась со счетом 1:1. "Зенит" находится на четвертом месте в турнирной таблице группы F.

О серьезных нарушениях во время проведения матча не сообщается. Граждане были задержаны за административные правонарушения.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО