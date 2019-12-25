Матч Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Лацио" закончился ничьей

Противники забили друг другу по одному мячу.

В среду, 4 ноября, на "Газпром Арене" в Петербурге состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Зенитом" и итальянским "Лацио". Игра завершилась ничьей: команды забили друг другу по одному мячу.

Со стороны сине-бело-голубых голом отличился полузащитник Александр Ерохин, римляне ответили точным ударом нападающего Фелипе Кайседо.

Расстроены, конечно, результатом. Вели на протяжении большей части времени, в концовке пропустили. В моменте хорошем, который был у Мостового, могли увеличить преимущество и выиграть, но, к сожалению, не выиграли. рассказал главный тренер команды Сергей Семак на послематчевой конференции

Грядущий матч "Зенит" отыграет с "Краснодаром" на родном стадионе. Игра в 14-м туре Тинькофф РПЛ состоится 8 ноября.

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Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"