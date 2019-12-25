Петербургский "Кристалл" дважды уступил "Тюмени" в чемпионате России по футзалу

"Кристалл" проиграл оба домашних матча "Тюмени" и опустился на 10-е место.

Петербургский "Кристалл" потерпел два поражения от "Тюмени" в домашних матчах чемпионата России по футзалу среди мужских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Подопечные Климентия Сидорова уступили соперникам со счетом 1:6 и 1:3. После этих встреч петербургская команда опустилась на 10-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Главный тренер "Кристалла" объяснил результаты необходимостью менять состав в последних матчах. По его словам, в одной из встреч не играл лучший бомбардир команды Максим Окулов, а футболистам не удалось реализовать созданные моменты, особенно во втором тайме.

Следующие матчи петербуржцы проведут на выезде против "Сургута". Игры запланированы на 18 и 19 октября.

Фото: ФК "Кристалл"