"Зенит" уверенно обыграл саратовский "Автодор" в домашнем матче чемпионата

Баскетболисты победили с разницей в 20 очков.

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" обыграл саратовский "Автодор" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Домашняя встреча завершилась со счетом 91:71 в пользу хозяев площадки.

По итогам четвертей счет составил 18:13, 28:16, 21:17 и 24:25. Самым результативным игроком "Зенита" стал Крис Ледлум, набравший 23 очка. В составе "Автодора" больше всех очков заработал Кертис Холлис — 18.

После этой игры у петербургской команды 3 победы и 1 поражение. "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице. "Автодор" с 2 победами и 2 поражениями располагается на шестой строчке.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: БК "Зенит"