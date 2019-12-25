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Аршавин высказался о возможной отставке Сергея Семака
Сегодня, 14:56
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smirenny

Аршавин высказался о возможной отставке Сергея Семака

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Ранее в СМИ появилась информация, что место главного тренера может занять аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что экс-нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о возможной отставки главного тренера клуба Сергея Семака.

Футболист предположил в эфире "Матч премьер", что "кто-то копает под Сергея Богдановича", однако на вопрос, кто хочет убрать Семака с поста, не ответил. Аршавин отметил, что слухи об отставке появились после предыдущей неудачи Лиги чемпионов хотелось в этом выйти в весну, затем после поражения от "Брюгге" и неожиданного поражения от "Рубина".

Ранее мы писали, что Семак не рассматривает возможность отставки. 

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, сергей семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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