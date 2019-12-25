Семак не рассматривает возможность отставки

По мнению специалиста, бывают хорошие периоды, бывают не очень хорошие.

Вечером в субботу, 24 октября, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак прокомментировал результаты встречи команды с "Рубином", рассказали в пресс-службе клуба.

По словам Семака, в футболе могут быть как хорошие периоды, так и не очень. Перед тренером стоят задачи, которые он должен выполнить. Если задачи не выполняются, что руководство решает, что нужно делать и что менять. Сам Семак возможность отставки не рассматривает.

Также на вопрос, почему болельщики кричали с трибун "позор", Семак ответил философски:

Есть болельщики, которые всегда с командой, поддерживают ее. Есть болельщики, которые привязаны к результатам.Нельзя же радоваться поражениям. Это часть футбола, мы должны делать свою работу. А насколько она будет хороша – нужно судить по истечению тех или иных задач и турниров

Ранее мы писали, что "Зенит" проиграл "Рубину" со счетом 1:2.

Фото: fc-zenit.ru